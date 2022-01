Festa Torino a Marassi, battuta 2-1 la Samp

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - Successo del Torino che a Marassi supera 2-1 in rimonta la Sampdoria. I blucerchiati erano passati in vantaggio al 18' del primo tempo con Caputo, al 27' Singo rimette in corsa il Toro, che al 22' della ripresa ribalta il match con Praet. Occasione per Quagliarella che manca il gol del pari. (ANSA).