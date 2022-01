Droga nel Movicentro di Asti, vigili identificano 6 persone

(ANSA) - ASTI, 15 GEN - La droga era nascosta in un pilastro metallico all'interno del Movicentro di Asti. L'ha trovata la polizia municipale, intervenuta con cinque pattuglia e con il cane antidroga all'interno della struttura nei pressi della stazione. Sei le persone identificate, due delle quali sono state portate al Comando perché in possesso di altre dosi di stupefacente. "Più segnalazioni mi erano giunte sulla situazione al Movicentro di cui avevo preso personalmente visione in molti sopralluoghi fatti nelle scorse settimane ad orari diversi.

Esprimo grande soddisfazione per il risultato dell'operazione", commenta il sindaco, Maurizio Rasero.

Soddisfatto anche il comandante della polizia municipale, Riccardo Saracco, che parla di "risultati concreti resi possibili dalla nostra presenza sulla città h24 con servizi diversificati e inseriti nel più generale sistema di controllo del territorio disposto dalla Questura di Asti". (ANSA).