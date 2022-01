Smog: Torino, semaforo torna arancione fermi diesel Euro 5

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Peggiora la qualità dell'aria a Torino e torna il 'semaforo arancione' anti smog. Da domani a lunedì 17 gennaio saranno dunque nuovamente in vigore, oltre alle limitazioni strutturali, anche quelle emergenziali previste dal Livello 1, ossia lo stop, dalle 8 alle 19, dei veicoli diesel fino agli Euro 5 per il trasporto di persone e dei diesel Euro 3 e 4 per il trasporto delle merci. Il provvedimento riguarda anche i veicoli che hanno attivato il sistema Move In.

In vigore anche l'obbligo di utilizzare pellets certificato A1, il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle e di combustioni all'aperto. Inoltre introduzione del limite a 18° per le temperature negli edifici, divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati e di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto. (ANSA).