Scuola: studenti Tortona in piazza, "vogliamo certezze"

(ANSA) - TORTONA, 14 GEN - Un gruppo di rappresentanti del liceo 'Peano' e dell'istituto 'Marconi' di Tortona - dopo lo sciopero indetto dall'Unione degli Studenti, con corteo e tappa in piazza della Cattedrale - si è diretto in Comune, incontrando in cortile il sindaco Federico Chiodi, di professione insegnante. La protesta è nata dalle critiche sulla gestione da parte del Governo dell'emergenza sanitaria nelle scuole e nel trasporto pubblico. Gli studenti chiedono "soluzioni ai problemi strutturali degli edifici; garanzie di poter effettuare screening Covid gratuitamente e forniture mascherine FFP2; riattivazione tracciamento contagi".

"Troviamo inaccettabile l'ennesimo rientro a scuola NON in sicurezza", spiega Tommaso Presotto. Su striscioni e cartelli i dimostranti hanno scritto li frasi: 'La scuola sì, ma non così -Vogliamo certezze'; 'Siamo noi il vostro futuro e abbiamo bisogno del vostro sostegno'. Dal sindaco arrivata la rassicurazione che si farà portavoce delle diverse istanze presso gli enti competenti, dalla Provincia alla Regione, all'Asl. "Il compito degli amministratori locali - sottolinea Chiodi - è anche quello di dare voce ai cittadini e fare in modo siano ascoltati". (ANSA).