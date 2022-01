Proteggere ad Arte, contest per giovani Intesa Sanpaolo Vita

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Diffondere e accrescere la cultura della protezione assicurativa tra i millennials. Questo l'obiettivo del contest 'Proteggere ad Arte' che Intesa Sanpaolo Vita ha dedicato ai giovani. Ampia la partecipazione, con oltre 14 mila utenti tra artisti e votanti, che insieme ai curatori hanno decretato i vincitori di ogni categoria tra le quasi 900 opere presentate.

Dopo tre fasi di selezione, e 92mila voti complessivi, Alessandro Brombin ha vinto con il video 'Non succede, ma se succede', Stefano Di Pietro con l'opera d'arte figurativa 'L'esperienza' e Karol Mucerino con la fotografia 'La pioggia perfetta'. Premio speciale, invece, a Jonathan Galluzzi con 'Ti proteggerò...", sempre nella sezione arti figurative.

A breve sarà organizzata una mostra con le opere vincitrici e quelle che sono state maggiormente apprezzate. Il contest ha avuto un ambassador d'eccellenza, Vittorio Brumotti, e il supporto creativo e professionale di tre curator: Lavinia Biancalani per la sezione video, Alice Pasquini per le arti figurative e Guido Taroni per le fotografie. "Il successo di 'Proteggere ad Arte' conferma l'importanza di continuare a parlare di protezione assicurativa e di farlo attraverso strade e logiche di comunicazione sempre nuove, per diffondere il valore di una corretta protezione", sottolinea annunciando i vincitori del contest Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Assicura e vicedirettore generale del Business Danni Divisione Insurance.

"'Proteggere ad Arte' - aggiunge Nicola Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo - rappresenta per noi un altro tassello del contributo che vogliamo dare alla diffusione della cultura assicurativa nel nostro Paese, in particolar modo tra i giovani che devono affrontare il proprio futuro. L'ottima partecipazione ci rende orgogliosi e desiderosi di continuare il nostro percorso di sensibilizzazione verso il tema della protezione".

