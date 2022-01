Musica: morto chitarrista e compositore Angelo Gilardino

(ANSA) - VERCELLI, 14 GEN - Lutto nel mondo della musica e della cultura. E' morto all'età di 80 anni Angelo Gilardino, chitarrista e compositore originario di Asigliano (Vercelli), insignito di numerosi riconoscimenti a livello internazionale.

Il maestro, autore di tante composizioni per chitarra, e considerato l'erede di Segovia, a novembre aveva partecipato ad una grande festa organizzata nel piccolo centro della pianura vercellese per i suoi 80 anni, durante la quale gli era stata conferita la cittadinanza onoraria dalla sindaca Carolina Ferraris.

Presenti all'evento in sala consigliare di Asigliano anche il regista e amico Marco Tullio Giordana e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Grazie a nome di tutta la comunità asiglianese per quello che ci hai lasciato - scrive questa mattina la prima cittadina -. Ci addolora tantissimo la notizia della tua scomparsa".

Tra i riconoscimenti che Gilardino ha avuto in carriera, anche il premio 'Artistic Achievement Award - Hall of Fame', massima onorificenza nel campo della musica classica per chitarra conferita nel 2009 dalla Guitar Foundation of America.

Quella del 16 novembre in municipio ad Asigliano era stata l'ultima apparizione in pubblico. (ANSA).