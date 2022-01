Immobiliare.it, prezzi stabili in Piemonte nel 2021

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Il mercato immobiliare del Piemonte alla fine del 2021 rimane sostanzialmente stabile sia per quanto riguarda il comparto delle compravendite sia per quanto concerne quello delle locazioni (+0,4%). Questo è quanto rilevato dal portale Immobiliare.it nell'Osservatorio annuale sul settore residenziale curato da Immobiliare Insights. Chi vuole comprare casa deve mettere in conto una spesa di 1.471 euro al metro quadro. Il prezzo medio richiesto dai locatori si è attestato invece sui 7,9 euro/mq.

Si tratta di un mercato in lenta ripresa, come dimostrato dal fatto che l'accumulo di immobili disponibili in vendita nella regione è superiore alla domanda, sebbene questa sia in crescita soprattutto nell'ultimo trimestre. Sostanzialmente stabili i prezzi sia di vendita (+2,2%) sia di affitto (-1,6%).

In particolare, per comprare casa a Torino servono mediamente 1.842 euro al metro quadro, mentre se si cerca una casa in locazione sono necessari in media 9 euro/mq. Per quanto riguarda l'offerta di immobili in vendita nell'anno appena concluso il mercato ha risentito degli effetti della pandemia: lo stock accumulatosi in un anno è pari al 20,8%, sebbene negli ultimi tre mesi dell'anno questo si sia assestato su una percentuale molto più bassa (+4,2%), segno di una ritrovata vivacità.

Nell'ultimo anno, l'aumento percentuale maggiore nell'offerta degli immobili in vendita si registra nella provincia di Alessandria (+84,4%), seguita da quella di Biella (+44%). La domanda invece si è tenuta su livelli più stabili, con poche eccezioni come la provincia del capoluogo di regione (+9%) e la città di Verbano-Cusio-Ossola (+8,7%).

