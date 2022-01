Cybersicurezza: startup Toothpic, +70% frodi online

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - L'incremento dei volumi del commercio digitale e dei pagamenti online, in seguito alla pandemia ha aumentato il rischio di nuove frodi online. Secondo l'Fbi (Internet Crime Report) nel 2020 sono state segnalate negli Stati Uniti più di 790.000 denunce relative a tentativi di frode, il 70% in più del 2019, con perdite pari a oltre 40 miliardi di dollari. In Italia sono oltre 21.800 i casi rilevati nel 2020, per un danno stimato che sfiora i 125 milioni di euro.

ToothPic, startup innovativa piemontese focalizzata sulla sicurezza informatica per l'autenticazione, analizza gli attacchi e spiega come anche i metodi di autenticazione basati sulla biometria siano ormai troppo deboli.

"In questo particolare periodo storico le persone si sono trovate a svolgere la maggior parte delle attività online, esponendo gran parte dei loro dati e informazioni sensibili a rischi legati ad attacchi informatici e frodi finanziarie.

L'Italia è stato uno dei paesi più colpiti poiché il processo verso la digitalizzazione si stava attuando molto più lentamente. Una delle principali cause è collegata ai sistemi di sicurezza, inadeguati e obsoleti per proteggere Istituzioni finanziarie e utenti da tentativi di frode", spiega Giulio Coluccia, ceo di ToothPic. "I criminali informatici hanno trovato terreno fertile per perpetrare attacchi informatici. Il Phishing, seguito a tecniche di ingegneria sociale per superare i sistemi di verifica successivi, è stata una delle modalità più utilizzate per entrare in possesso delle credenziali bancarie e accedere a conti bancari di terzi. Molte sono state le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto false comunicazioni dalla propria banca tramite email o sms, mettendo nelle mani di malintenzionati i propri dati". (ANSA).