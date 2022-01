Bimba di tre anni precipita dal quarto piano a Torino e muore

E' morta la bambina di tre anni che ieri sera, a Torino, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano. Era stata sottoposta nella notte a un delicato intervento neurologico, all'ospedale infantile Regina Margherita dove era ricoverata in prognosi riservata, ma le sue condizioni erano disperate.

Nella caduta la piccola ha riportato un gravissimo trauma cranico, un trauma toracico e lesioni ossee multiple. Su quanto accaduto indaga la polizia. Da una prima ricostruzione, quando la bimba è caduta in casa c'era il convivente della madre, un uomo di origini marocchine. La piccola si sarebbe sporta dal balcone e sarebbe precipitata. Gli investigatori della polizia, coordinati dal pm Valentina Sellaroli, lo hanno ascoltato così come hanno sentito la madre della bimba e un vicino di casa.

Fatima, questo il nome della bambina, viveva con la mamma, italiana di 41 anni, nel palazzo di via Milano, a pochi passi dal mercato di Porta Palazzo. Il compagno della donna, un marocchino di 32 anni che non è il padre della piccola, vive nell'appartamento accanto. Gli investigatori stanno sentendo la coppia e altri testimoni per capire con chi fosse con Fatima al momento della caduta.