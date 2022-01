Mansarda brucia a Torino, probabile fuga di gas da bombola

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Sarebbe stata una fuga di gas da una bombola a causare l'esplosione e l'incendio che questa mattina ha distrutto una mansarda nel 'quadrilatero romano' di Torino, in via Bellezia 7, dove due persone, un palestinese e un tunisino, sono rimasti ustionati. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Cto, ma né l'uno né l'altro sarebbero in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno sequestrato alcune bombole e hanno dichiarato inagibili l'ultimo piano e le mansarde della palazzina.

Tra i primi a soccorrere i feriti è stato un vicino di casa: "Dopo l'esplosione un uomo si è buttato sul mio balcone - racconta - le scale erano piene di macerie".

Nell'edificio non erano in corso lavori di ristrutturazione, il cantiere con i ponteggi allestiti riguarda la casa accanto.

