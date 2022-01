'Just The Woman' I Am virtuale ma allargata a tutta Italia

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Sarà per il secondo anno un'edizione virtuale quella di Just The Woman I Am, la corsa non competitiva di 5 chilometri promossa da Cus Torino con Università e Politecnico, e patrocinata, tra gli altri dal Miur- Ministero dell'Università e della Ricerca, Coni, Cip, Inps, Cusi, Rete Università Sviluppo Sostenibile, Città della Salute di Torino e dalle principali istituzioni. Un'edizione allargata, proprio grazie alla sua virtualità, a tutta Italia - come ha spiegato oggi il presidente di Cus Torino, Riccardo D'Elicio - ricordando come "la corsa, molto amata dai torinesi e pensata per promuovere il diritto alla salute e i corretti stili di vita, il sostegno alla ricerca sul cancro, le pari opportunità e l'accesso allo sport, abbia visto, in questi 8 anni fare 6 milioni di passi compiuti da oltre 100.000 persone".

La corsa, un evento sempre più 'diffuso', si svolgerà il 6 marzo a Torino, in piazza San Carlo, ma anche in tutte le zone di Torino e d'Italia scelte dai partecipanti che si iscriveranno sul sito indicando il loro percorso di 5 chilometri. A presentare la manifestazione, oltre ai rettori di Università e Politecnico, la presidente del Consiglio Comunale di Torino Maria Grazia Grippo che ha sottolineato l'importanza della corsa nella valorizzazione del ruolo sociale delle donne e annunciato la presenza anche della presidente del consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi. C'era anche Silvia Salis, vicepresidente Coni. "Just The Woman I Am - ha detto Salis - è un evento italiano di grande profilo che ci dice quanto lo sport non debba essere mai essere considerato un lusso bensì un bene comune ed un elemento di salute, un evento trasversale e portatore di un entusiasmo contagioso di cui oggi abbiamo tutti bisogno, un inno ai valori della ricerca scientifica e dell'inclusione". (ANSA).