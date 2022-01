Covid: Piemonte resta in zona gialla, 970 posti letto in più

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Il Piemonte resta in zona gialla anche per la prossima settimana, anche se sono aumentati i casi e i focolai e l'Rt calcolato sulla data di inizio sintomi è passata da 1.44 a1.88 e l'incidenza è a 2.227,32 casi ogni 100 mila abitanti. Decisivo l'aumento dei letti disponibili. E' quanto risulta dal pre-report settimanale. Ministero Salute-Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è del 23,2% e quello dei posti letto ordinari è del 28,4%. Il Piemonte si conferma in zona gialla.

"In queste settimane è stato fatto un lavoro di potenziamento della disponibilità di posti letto da destinare ai pazienti Covid - spiega l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -.

Questo, in condivisione con il Ministero, e in linea con quanto già fatto da altre Regioni, ci ha consentito di aggiungere in area medica altri 970 posti ai 5.824 che facevano già parte della potenzialità del Piemonte. In particolare 500 nuovi posti sono frutto della collaborazione con il sistema sanitario privato e gli altri della riorganizzazione nelle aziende sanitarie previste dal nostro piano pandemica". (ANSA).