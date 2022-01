Covid: in Piemonte 14.741 casi, in calo ricoveri

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Ricoverati Covid in calo in Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi - 1 in terapia intensiva (dove il dato complessivo scende a 146) e - 4 negli altri reparti (1.930). Il segno meno nel saldo non si verificava dal 18 dicembre scorso.

I nuovi casi di contagio sono 14.741, con un tasso di positivi del 14,8% e una quota di asintomatici pari al 68.6%. I decessi registrati sono 18, di cui uno relativo a oggi. I guariti + 10.943, le persone in isolamento domiciliare 158.518.

Con l'aggiornamento di oggi, dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 660.120 casi positivi, 12.225 morti e 487.301 guarigioni. (ANSA).