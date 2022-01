Cisl: Gabriella Pessione confermata alla guida Femca

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Gabriella Pessione è stata rieletta oggi segretaria generale della Femca Cisl Piemonte, al termine del sesto congresso regionale all'hotel Gallia di Pianezza.

Pessione, che sarà affiancata in segreteria regionale da Barbara Piva e Giovanni Rossetti, entrambi confermati, guiderà una federazione che raggruppa in regione circa 7mila iscritti tra i lavoratori dei comparti tessile, chimico ed energia. Slogan del congresso, che ha visto la partecipazione di 54 delegati provenienti da tutta la regione e in rappresentanza dei tre comparti: "Esserci per cambiare, Cambiare per Esserci". Ai lavori sono intervenuti, tra gli altri, i segretari generali della Femca Cisl nazionale, Nora Garofalo, e della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris.

Gabriella Pessione, cuneese, 48 anni, al vertice della Femca Cisl regionale da gennaio 2020, è dipendente Michelin dal 2001.

Inizia la sua attività in Cisl nel 2006, quando viene eletta rsu di stabilimento. Tre anni dopo, nel 2009, entra nella segreteria della Femca cuneese di cui diventa segretaria generale nel dicembre 2012. Prima di diventare segretaria generale della federazione regionale nel gennaio 2020, è stata per tre anni, dal 2017 al 2020, nella segreteria.

"Il Piemonte - ha detto Gabriella Pessione subito dopo la rielezione - è un territorio ampio e diversificato. Lavorare in squadra è fondamentale per ottenere risultati soddisfacenti.

Fare il sindacalista è un compito difficile e in questo periodo di pandemia lo è ancor di più. Per questo voglio ringraziare tutti i delegati e gli attivisti della federazione, che in questa fase così complicata si prendono carico delle paure e dei problemi dei loro colleghi sui posti di lavoro". (ANSA).