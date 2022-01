Torino: nel 2024 torna il mercato in piazza Bengasi

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Tra due anni, e 12 dopo lo spostamento, il mercato rionale di piazza Bengasi a Torino potrà tornare nella sua sede originaria che ospiterà 182 ambulanti da dove era stato spostato, in via Onorato Vigliani, per consentire i lavori della stazione terminale della metropolitana. La data prevista è all'inizio del 2024 e sarà anche ultimata la realizzazione del parcheggio sotterraneo. Ad annunciarlo, durante una riunione della Commissione di mercato, gli assessori al Commercio, Paolo Chiavarino, e alla Mobilità, Chiara Foglietta. "La Icis, società di progettazione del parcheggio e del layout del mercato - spiega Chiavarino -, ha presentato il progetto relativo alla configurazione del nuovo plateatico e del parcheggio pubblico interrato che ha riscosso il parere favorevole dell'impostazione generale da parte dei componenti della commissione di mercato Bengasi. A breve - prosegue -, verificate ed eventualmente accolte le osservazioni e le proposte emerse in sede di Commissione, saranno varati i progetti definitivo ed esecutivo e tra un anno è previsto l'inizio dei lavori che consentiranno di riportare in piazza Bengasi uno dei più importanti mercati per Torino e per i vicini comuni di Moncalieri e Nichelino".

Per il sindaco Stefano Lo Russo "il ritorno del mercato alla sua storica collocazione, con una nuova organizzazione degli spazi vendita e una serie di servizi, come la già attiva fermata della metropolitana, e la creazione del parcheggio sotterraneo, contribuiranno alla completa riqualificazione di una zona cittadina che, per troppo tempo, ha patito i disagi legati alla presenza dei cantieri della metropolitana. Di questo potranno trarre senza dubbio vantaggio i residenti del quartiere e quella parte importante del tessuto economico locale costituita dalle attività che operano nell'ambito del commercio fisso e di quello ambulante". (ANSA).