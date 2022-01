Supercoppa: Inter-Juventus 2-1 d.t.s.

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'Inter ha vinto la Supercoppa italiana, battendo ai supplementari per 2-1 la Juventus nella sfida disputata sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel primo tempo per i bianconeri McKennie al 25' e per i nerazzurri Lautaro su rigore al 35'; nel secondo tempo supplementare Alexis Sanchez per l'Inter al 15'. (ANSA).