Covid: Cirio, Piemonte arancione? Lo diranno i numeri

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Il Piemonte "rischia di tornare arancione? A dirlo saranno I numeri. Lo vedremo tra oggi e domani, le valutazioni in genere si fanno il giovedì. Oggi abbiamo un ricovero in meno in intensiva, e 3 in più nei reparti ordinari. Sono numeri confortanti che non si possono però valutare giorno per giorno, ma nella loro evoluzione. Ieri in intensiva erano entrati 8 pazienti in più e nei reparti ordinari 66". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in visita all'hub vaccinale del Valentino, a Torino, insieme al sindaco Stefano Lo Russo. (ANSA).