Bollette: Confindustria Cuneo, in ginocchio alcuni settori

(ANSA) - CUNEO, 12 GEN - L'aumento "abnorme" delle bollette energetiche preoccupa anche Confindustria Cuneo che venerdì alle 16,30, nella sede del capoluogo, ha convocato anche i parlamentari cuneesi per "elaborare proposte per arginare gli aumenti e, di conseguenza, contenerne le ripercussioni sulle aziende". Interverrà, affiancato dai rappresentanti di alcune importanti aziende cuneesi, anche Aurelio Regina. delegato per l'Energia del presidente di Confindustria nazionale Bonomi.

Invitati a partecipare, in presenza o collegati in videoconferenza, gli 8 parlamentari eletti in provincia. Per il presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola "il caro energia sta già iniziando a mettere in ginocchio alcuni settori della nostra economia che più dipendono da gas ed elettricità, in particolare aziende cartarie, fonderie, aziende di trasformazione alimentare e quelle chimiche. Confindustria ha elaborato una serie di proposte di politica energetica che, tramite i nostri parlamentari, vorremmo trasferire al Governo.

Servono interventi appropriati e tempestivi per non vanificare lo straordinario e inatteso nelle proporzioni rimbalzo dopo la crisi indotta dall'emergenza sanitaria". Secondo l'associazione il costo dell'elettricità per le aziende italiane è aumentato del 572% a dicembre rispetto a prima della pandemia. (ANSA).