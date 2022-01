Vaccini: Piemonte supera 50mila inoculazioni in un giorno

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Per la prima volta il Piemonte supera i 50mila vaccini in un giorno. Sono state infatti 50.224 le somministrazioni effettuate oggi, che portano le inoculazioni dall'inizio della campagna a quota 8.364.630.

"Abbiamo potenziato la macchina vaccinale per raggiungere 50 mila somministrazioni e oggi le abbiamo superate - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Un risultato importante per una regione che già da settimane supera il target assegnato dal Generale Figliuolo di oltre il 13%, facendo 4mila vaccini in più al giorno rispetto a quelli chiesti dalla struttura commissariale, come media dell'ultimo periodo.

Oggi abbiamo superato 50 mila vaccini e di questo non possiamo che ringraziare tutti i nostri operatori e l'intero sistema vaccinale". (ANSA).