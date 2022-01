Supercoppa: Inzaghi, sempre sentita la vicinanza di Zhang

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Il presidente Zhang? Sono contento che sia qui fisicamente ma l'ho sempre sentito molto vicino in questi mesi, ci messaggiavamo prima e dopo ogni partita. Ha visto la gara con la Lazio, speriamo di fare una grande gara per lui, i tifosi e la società". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana. "Ci danno per favoriti per lo scudetto? Deve essere uno stimolo. Oggi siamo primi. Basta vedere ottobre o il 20 agosto, la netta favorita per lo scudetto sembrava fosse la Juventus con un bel numero di squadre tra cui l'Inter a contendere il tricolore. Poi conta il campo - ha aggiunto -.

Domani la motivazione in più penso che arriverà dall'atmosfera, dal fatto che è una finale, che la giocheremo davanti ai nostri tifosi anche se in uno stadio diviso in due. Non c'è rivincita, chi vince alza il trofeo". (ANSA).