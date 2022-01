RdC: carabinieri scoprono in Ossola 53 'furbetti'

(ANSA) - VERBANIA, 11 GEN - Sono 53 i 'furbetti' del reddito di cittadinanza scoperti dai carabinieri della Compagnia di Domodossola (Vco). Nell'indagine condotta in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verbania, i militari del capitano Alberto Rondano hanno denunciato 53 persone, tutti residenti in comuni ossolani, accusati di avere fornito false dichiarazioni per ottenere il sussidio.

Si tratta di quarantacinque italiani e otto cittadini di origine straniera, che hanno almeno dieci anni di residenza in Italia. L'attività svolta dai militari dell'Arma ha rilevato che i 53 'furbetti' hanno percepito indebitamente oltre 420mila euro di benefici. (ANSA).