Quirinale: il Piemonte sceglie i suoi delegati

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Il governatore Alberto Cirio, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e l'ex capogruppo Pd nella passata legislatura Domenico Ravetti sono i grandi elettori scelti dal Piemonte per partecipare alla votazione del prossimo presidente della Repubblica. Sono così rappresentati Forza Italia e Lega, per la maggioranza, e il Partito Democratico per l'opposizione.

I tre sono stati votati oggi a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, riunito da remoto, dopo l'annullamento della prima votazione nella quale era stata registrata una discrasia fra il numero dei votanti e il numero di voti pervenuti dalle Pec dei consiglieri per lo scrutinio.

Cirio ha ottenuto 30 voti, Allasia 28 e Ravetti 16. (ANSA).