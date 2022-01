Mostre: ultimo mese per visitare Martin Parr a Camera

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - C'è tempo fino al 13 febbraio per visitare a Camera, il Centro Italiano per la fotografia di Torino, la mostra 'Martin Parr. We love Sports!'. Un viaggio nella carriera del grande fotografo inglese, attraverso 150 immagini realizzate in occasione dei più diversi eventi sportivi, dai tornei di tennis alle corse di cavalli, dal tai-chi ai più rilassati giochi da spiaggia. Ad attrarre l'obiettivo di Martin Parr non tanto ciò che accade in campo, ma soprattutto gli spalti, la folla caotica degli spettatori e della tifoseria.

Da sempre attento ai tratti più pittoreschi e folcloristici della nostra società, con la sua fotografia Parr coglie i costumi, i comportamenti e le tradizioni dei protagonisti di quel vero e proprio rito collettivo che è lo sport.

La mostra, a cura di Walter Guadagnini con la collaborazione di Monica Poggi, ripercorre la carriera del celebre autore inglese (classe 1952), membro di Magnum Photos, ha un focus tematico incentrato sugli scatti realizzati da Parr - su commissione del Gruppo Lavazza - in occasione dei più rilevanti tornei di tennis degli ultimi anni. (ANSA).