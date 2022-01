Luci d'Artista illuminano Torino sino alla fine di febbraio

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Le Luci d'Artista continueranno a illuminare Torino ancora per qualche settimana. Le 25 installazioni artistiche che ormai da 24 edizioni sono una tradizione dell'autunno e inverno cittadino, e che avrebbero dovuto spegnersi il 9 gennaio, resteranno infatti accese fino a domenica 27 febbraio. L'amministrazione comunale si sta inoltre impegnando per rendere permanenti un numero sempre maggiore di opere "affinché Torino sia riconosciuta come città delle luci".

"Abbiamo deciso di prolungare l'accensione delle Luci d'Artista - spiega l'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia - per offrire a un numero maggiore di persone l'opportunità di ammirare il nostro 'museo di luce'".

L'iniziativa, promossa dalla Citta, è realizzata in cooperazione con la Fondazione Teatro Regio Torino, la sponsorizzazione tecnica di Iren, il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. Da quest'anno si svolge in partnership con Fondazione Torino Musei. (ANSA).