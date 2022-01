Juve: Chiellini, 'Chiesa botta per tutto calcio italiano'

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "Dispiace tanto per l'infortunio di Federico, è una botta per tutto il calcio italiano e per la Juve in primis": il difensore bianconero, Giorgio Chiellini, commenta così il grave infortunio di Chiesa. "Speriamo di poter dedicargli una vittoria domani - aggiunge il capitano della Juve - e lui è giovane e in gamba: magari da questo infortunio può maturare ulteriormente e diventare più uomo". (ANSA).