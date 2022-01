Covid: scuola primaria Novara imbrattata con scritte No Vax

(ANSA) - NOVARA, 11 GEN - Scritte 'no vax' con la vernicia rossa sui muri esterni di una scuola elementare di Novara. Sono state tracciate alla "P. Thouar" in via delle Rosette, nel quartiere di Sant'Andrea,. "I vax uccidono. Il Governo lo sa.

Salvate i bimbi" e "Il vero virus è il nazismo", le frasi che hanno imbrattato i muri. Le scritte sono comparse sulla parte di recinzione che da su via Redi, davanti a un parco giochi sempre affollato di bimbi e famiglie. Finora non sono state cancellate.

(ANSA).