Borgosesia: terremoto in Comune, si dimette vicesindaca

(ANSA) - VERCELLI, 11 GEN - Terremoto in municipio a Borgosesia, secondo centro abitato della Provincia di Vercelli, dove la vicesindaca e assessora Emanuela Buonanno, sorella dell'ex sindaco e parlamentare Gianluca Buonanno morto nel 2016 in un incidente stradale, ha rassegnato le dimissioni dalla giunta comunale. Alla base della decisione, alcune incomprensioni con il resto dell'esecutivo derivanti dalla scelta di sostituirla, nel ruolo di vicesindaco, con Fabrizio Bonaccio.

"Ritengo che la situazione che si è creata sia incompatibile con i valori tracciati da mio fratello Gianluca, che mi avevano motivato a scendere in campo - scrive Buonanno su Facebook -.

Rimango comunque a disposizione come consigliera comunale, perché questo è un incarico che mi è stato dato dai cittadini e intendo portarlo a termine".

"Sono dispiaciuto ma non sorpreso - replica il sindaco Paolo Tiramani -, anche se avevamo avuto un lungo incontro in Comune sulla situazione che si era creata. Temo che Emanuela sia stata mal consigliata da parte di quei suoi stessi familiari che per anni mi hanno insultato, sia con messaggi privati che con post sui social, mentre lei rivestiva la carica di mio vice ed era in piena sintonia con l'operato della giunta. Le auguro tuttavia ogni bene". (ANSA).