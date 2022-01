Super pass: controlli su mezzi pubblici Torino, poche multe

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Scatta oggi l'obbligo di Super Green pass sui mezzi pubblici di trasporto e vigili urbani e controllori Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, intensifica i controlli a Torino. Verifiche sulla regolarità del certificato verde dei viaggiatori sono in corso da questa mattina in particolare agli ingressi della metropolitana di Porta Nuova e Porta Susa, le due principali stazioni ferroviarie del capoluogo piemontese, dove vengono anche consegnate gratis mascherine Ffp2 a chi ne è sprovvisto.

Nelle prime due ore di controlli le multe sono state soltanto due. Controlli sono in corso anche su bus e tram. (ANSA).