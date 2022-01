Sanità: Affidea acquista clinica ambulatoriale di Promea

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Affidea, il più grande fornitore europeo di servizi diagnostici di imaging, ambulatoriali e di cura del cancro, continua a investire in Italia: ha acquisito il 100% del Centro Promea, rinomato Centro Ambulatoriale della Regione Piemonte, specializzato in Procreazione Medicalmente Assistita, Genetica Medica e Chirurgia ambulatoriale (Day Surgery). Questa acquisizione è la prima del 2022: una significativa crescita che porta a 22 le acquisizioni negli ultimi due anni.

Il Gruppo consolida così la sua posizione di leadership in 15 Paesi e arriva ad avere 319 centri in Europa.

Promea è un rinomato centro medico situato a Torino che dispone di un Laboratorio di Citogenetica e di Biologia Molecolare per lo screening e la diagnosi delle alterazioni genetiche, con particolare specializzazione in tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita. Promea eroga inoltre prestazioni di chirurgia diurna (oculistica, vascolare, estetica) e una vasta gamma di consulenze specialistiche (oftalmologia, ortopedica, andrologia, ginecologia).

Con questo investimento Affidea Italia arriva ad avere 58 centri medici e a servire più di 2,3 milioni di pazienti all'anno con l'impiego di oltre 2.500 professionisti.

"Il 2021 è stato un anno record di crescita per Affidea, in termini di dimensioni e di ricavi, che ci ha permesso di quasi raddoppiare i nostri risultati finanziari negli ultimi 4 anni grazie agli investimenti effettuati in nuove infrastrutture.

Ventidue acquisizioni in due anni con una crescita annuale a doppia cifra sin dal 2018, sono un risultato che conferma la reputazione della nostra società di attrarre partner qualificati" commenta il ceo di Affidea Giuseppe Recchi. (ANSA).