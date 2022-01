Premi: XXI edizione Inedito, bando scade il 31 gennaio

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Un uomo in sospeso su un pontile, pochi libri, una valigia, in attesa di fuggire altrove, verso Marte. È il nuovo logo del Premio InediTO - Colline di Torino che giunge alla 21 edizione dopo aver premiato e scoperto nuovi talenti di ogni età e nazionalità, sostenendoli e accompagnandoli verso il mondo dell'editoria e dello spettacolo.

Il bando del concorso, punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite, scade il 31 gennaio.

Il premio, unico nel suo genere, è rivolto a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica), in lingua italiana e a tema libero. Grazie al montepremi di 8.000 euro i vincitori delle sezioni Poesia, Narrativa-Romanzo, Narrativa-Racconto e Saggistica ricevono un contributo destinato alla pubblicazione e/o alla promozione con editori qualificati. I vincitori delle sezioni Testo Teatrale, Cinematografico e Canzone ricevono invece un contributo per la messa in scena, lo sviluppo della produzione, la diffusione radiofonica e sul web. Inoltre, vengono assegnate menzioni e segnalazioni agli autori promettenti e premi speciali. (ANSA).