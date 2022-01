Iveco: Fpt e Microvast, propulsore elettrico per il Crossway

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Fpt Industrial, brand di sistemi di propulsione di Iveco Group, con il partner Microvast Holdings, fornitore di tecnologie per batterie di nuova generazione per veicoli commerciali e speciali, fornirà il sistema di propulsione elettrico per i nuovi autobus urbani e interurbani Crossway Low Entry prodotti da Iveco Bus.

L'aggiudicazione del contratto è stata ottenuta sulla base dell'accordo del 2019 che prevede una collaborazione industriale e commerciale tra Microvast e FptIndustrial. Per il Crossway Le (Low Entry, con pianale ribassato) Electric di Iveco Bus, Microvast ha progettato e Fpt Industrial ha industrializzato un pacco batterie ad alta densità energetica che può variare da 400 a 466 kWh, a seconda delle esigenze della missione operativa.

Questo pacco batterie di nuova generazione stabilirà uno standard del settore in termini di densità di energia e capacità di ricarica e fornirà al Crossway Le fino a dieci anni di ciclo vita della batteria.Il progetto Crossway Le Electric di Iveco Bus affianca quello del nuovo Iveco e-Daily, che sarà lanciato alla fine del 2022 "In un settore in rapida evoluzione, Fpt Industrial è impegnata a stringere collaborazioni mirate per offrire alternative avanzate ai carburanti tradizionali. Questa collaborazione con Microvast ci offre vantaggi competitivi sul mercato spiega Sylvain Blaise, presidente di Business Unit Powertrain di Iveco Group. "Il nostro design del pacco batteria di nuova generazione con celle ad alta energia stabilisce un nuovo standard di riferimento. La nostra cooperazione di successo con Fpt Industrial mostra chiaramente che siamo sulla strada giusta" commenta Sascha Kelterborn, chief Revenue Officer di Microvast Holdings. (ANSA).