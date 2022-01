Covid: 8.571 positivi Piemonte e 13 morti, salgono ricoveri

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Sono 8.571 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Piemonte, il 13,5% dei 63.530 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 7.022 (81,9%). L'Unità di crisi regionale ha registrato anche tredici decessi, sette dei quali di oggi, e 5.535 guariti. Lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 140 (+5), salgono a 1.845 (+121) quelli nei reparti ordinari. Le persone in isolamento domiciliare sono 142.436, gli attualmente positivi 144.421.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 609.625 positivi, i decessi sono 12.178 e i guariti 453.026.

(ANSA).