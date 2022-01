Accademia Albertina, ministro Messa inaugura anno accademico

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Con l'esposizione del quadro di Matisse 'La Dance' del 1910, "come auspicio per un futuro di colori e di girotondi per riprenderci di nuovo tutti per mano", la presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Paola Gribaudo, ha aperto oggi la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2021-22 alla quale ha anche partecipato, in streaming, il ministro della Ricerca e Università, Maria Cristina Messa, a cui è stata consegna la medaglia dell'Accademia. "Nonostante la pandemia, in questi due anni, non ci siamo mai fermati, né persi d'animo, e abbiamo messo in atto molti progetti di ampliamento e di innovazione - ha detto Gribaudo - .Abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo e le Accademie di Belle Arti hanno una responsabilità nella formazione, nello scambio culturale non solo nazionale, ma soprattutto internazionale".

Gribaudo, insieme al direttore Edoardo Di Mauro, ha sottolineato la collaborazione con Università e Politecnico di Torino nel campo dell'arte e della creatività come elemento centrale della formazione e l'internazionalizzazione dell'Accademia, protagonista tra l'altro lo scorso 15 dicembre di un evento promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Expo di Dubai dove è stato promosso il sistema Afam-Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nel corso dell'inaugurazione un rappresentante della Consulta studentesca ha sottolineato "la volontà degli studenti di superare questo difficile momento impegnandosi in prima persona". E' intervenuto un gruppo musicale del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, nel segno della collaborazione delle arti, ed è stato consegnato il diploma Honoris Causa in Didattica dell'Arte al professor Renato Barilli. (ANSA).