Green pass: Torino, flash mob nella via dello shopping

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Flash mob di alcuni attivisti No Green Pass questo pomeriggio nel centro di Torino davanti al centro commerciale 'Rinascente'. Tra la folla dello shopping i manifestanti dei gruppi 'No paura day', 'Mai domi' e studenti universitari contro il green pass, una ventina in tutto, hanno srotolato uno striscione con la scritta: "Lavoro dignità libertà No Green Pass Torino', distribuito volantini ai passanti e spiegato al megafono le loro posizioni. "La dittatura psico-sanitaria ha un unico obiettivo - hanno detto - ridurre i diritti e le libertà conquistate sino ad oggi per arrivare ad un controllo totale della popolazione". I No Green Pass torinesi hanno accusato il premier Mario Draghi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo di "favorire la dittatura dei potentati economici finanziari e farmaceutici". "Vogliamo quindi il rispetto e il ripristino dei diritti previsti dalla Costituzione", ha concluso Serena Tagliaferri portavoce del 'No Paura Day'. (ANSA).