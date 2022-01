Covid, Piemonte supera 600 mila casi da inizio pandemia

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - La pandemia Covid segna oggi in Piemonte 10.240 nuovi contagi, che portano il totale dei casi da inizio pandemia oltre quota 600 mila, con un tasso di positività del 16,5%. Negli ospedali della regione 59 ricoverati, ma nessuno in terapia intensiva, e 12 morti, di cui 4 relativi a oggi, 4.325 casi di guarigione.

I tamponi processati sono 62.182, di cui 52.818 antigenici; tra i nuovi casi positivi la quota di asintomatici sale all'80,5%.

Il totale dei ricoverati Covid in terapia intensiva resta 145, negli altri reparti sale a 1.724, le persone in isolamento domiciliare sono 139.529, il totale degli attualmente positivi è di 141.398.

Con l'aggiornamento di oggi - fornito dall'Unità di crisi della Regione - dall'inizio della pandemia i morti positivi al Coronavirus in Piemonte sono 12.165, il numero dei casi positivi accertati sale a 601.054, le guarigioni a 447.491,. (ANSA).