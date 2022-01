Casa 'Bau', nella comunità il rifugio dei cani degli ospiti

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Gli ospiti di 'Casa Shalom' potranno portare nella comunità anche i loro cani, grazie al progetto 'In comunità con il tuo cane', il progetto innovativo della cooperativa sociale 'Terra mia' che gestisce la struttura d'accoglienza socio-sanitaria a Marentino (Torino). Gli amici a quattro zampe saranno ospitati nel rifugio 'Casa Bau' costruito con l'aiuto del ricavato delle vendite del calendario con i disegni, che si ispirano all'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile dell'Onu, realizzati dagli ospiti e dagli operatori delle diverse strutture di Terra Mia.

Tra i primi cani ospiti Luna, un incrocio tra pitbull e labrador di un anno e mezzo che ha già avuto quattro padroni, l'ultimo un ventenne che viveva per strada, e Mia, 11 anni, crescita da quando aveva 40 giorni da una giovane mamma di due figlie adolescenti che ha chiesto di entrare in comunità per una forte dipendenza da alcol.

"Casa Shalom - spiega la responsabile Teresa Salemi - da quest'anno ha deciso di accogliere al suo interno anche i fedeli compagni di ospiti che non avrebbero alternative se non il canile. La stabilità e la serenità dei cani, infatti, si riflette anche su quella dei padroni che, prendendosi cura di loro, ne traggono un beneficio terapeutico anche per il loro percorso riabilitativo".

Il calendario può essere acquistato presso "La bottega dei mestieri", il negozio solidale di generi alimentari della cooperativa Terra Mia, che si trova in via Pio Foà 59 a Torino.

