No green pass senza mascherina a Torino, 75 identificati

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Sono 75 gli attivisti No Green Pass identificati della Digos di Torino che saranno sanzionati per avere violato la normativa anti Covid, avendo partecipato sprovvisti di mascherina alla manifestazione di oggi pomeriggio in piazza Castello. Tra gli identificati alcuni leader del movimento che si oppone alla certificazione verde.

La Digos sta visionando materiale video e fotografico per identificare altri trasgressori. Vaglierà gli interventi e le dichiarazioni particolarmente accese, fatte da alcuni No Green Pass, durante la manifestazione, ai fini di un'eventuale segnalazione alle autorità giudiziarie. (ANSA).