Docente no pass, io come 12 prof che non giurarono a Duce

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - "Probabilmente non rivedrò mai più i miei studenti perché non ho intenzione di giurare al draghismo. Quindi sarò sospeso dall'insegnamento. Farò quello che fecero i dodici professori che nel 1931 rifiutarono il giuramento imposto dal regime. Sono maestri che non piegarono la schiena. A loro dedico la rinascita del comitato di Liberazione Nazionale". Lo ha detto Ugo Mattei, docente universitario, parlando oggi dal palco allestito a Torino in Piazza Castello per la manifestazione promossa dal Comitato Dupre (dubbio e prevenzione) contro le politiche del governo in materia di emergenza sanitaria. In piazza presenti alcune centinaia di persone. (ANSA).