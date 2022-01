Covid: autisti senza green pass e malati, stop bus Aosta-Torino

(ANSA) - AOSTA, 08 GEN - Da lunedì 10 gennaio e "fino a data da destinarsi" i pullman di Arriva Italia non forniranno più il servizio lungo la linea Courmayeur-Aosta-Torino.

L'azienda, contattata dall'ANSA, fa sapere che la decisione è legata "al periodo particolarmente difficile dovuto a una carenza di autisti sia dal punto di vista strutturale, che stiamo cercando di colmare con nuove assunzioni, sia e soprattutto per motivi legati all'emergenza Covid (personale sprovvisto di green pass o in malattia e quindi non in servizio)".

Quindi "al momento, dovendo ottimizzare le risorse, Arriva sta dando la priorità alle linee essenziali come quelle scolastiche e turistiche, ovvero le più utilizzate".

Inoltre la società - controllata dalla tedesca Deutsche Bahn e che cinque anni fa in Valle d'Aosta ha acquisito la storica compagnia di trasporto pubblico locale Savda - specifica che "la linea oggetto di momentanea sospensione non rientra tra le linee di servizio di trasporto pubblico minimo locale e il numero di prenotati dall'1 al 31 gennaio è stato verificato essere di sole dieci persone, che abbiamo prontamente avvisato. Ovviamente - conclude Arriva - l'obiettivo è quello di rientrare il prima possibile alla normalità, confidando in un rientro del personale al 100%. Precisiamo inoltre che la linea di trasporto pubblico locale Courmayeur-Aosta rimane attiva". (ANSA).