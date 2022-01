++ Calcio: Allegri, "1 o 2 anni e torniamo in lotta scudetto" ++

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - "I miracoli non li fa nessuno, io non sono spaventato: so che dobbiamo crescere e migliorare, tutti vorremmo lottare per lo scudetto ma ci sono momenti in cui devi costruire": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa un bilancio sulla stagione e sul futuro della squadra. "Serve pazienza, ma questo lo sapevo già - aggiunge l'allenatore - e sono venuto qui per costruire e per arrivare a lottare per lo scudetto nel giro di uno o due anni". (ANSA).