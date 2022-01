Covid: Piemonte, senza vaccino 80% malati terapia intensiva

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - In Piemonte l'80% dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, sui 137 ricoverati a oggi, i non vaccinati sono 106, di cui 69 uomini e 37 donne. I pazienti vaccinati sono 31, di cui 18 uomini e 13 donne, ma questi presentano tutti un quadro clinico serio per patologie pregresse.

"La mortalità - sottolinea la Regione - è 12 volte più alta per gli over 50 non vaccinati, mentre il rischio di morte si riduce del 92% per chi invece si vaccina. Infatti le 211 persone morte per Covid nell'ultimo mese avevano tutte più di 50 anni, e di queste 119 non erano vaccinate".

In Piemonte ci sono circa 2,1 milioni di persone in questa fascia d'età e tra loro i non vaccinati (o che non hanno completato il ciclo) sono circa 205 mila. Sui 205 mila non vaccinati - nell'ultimo mese - si sono registrati 119 decessi, mentre sui 1,9 milioni di vaccinati i morti sono stati 92: fatte le debite proporzioni, 12 volte di più. (ANSA).