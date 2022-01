Covid: in Piemonte 7.652 nuovi casi, +81 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - Ottantuno in più, ma solo uno in terapia intensiva, i ricoverati con Covid negli ospedali del Piemonte. Lo dicono i dati dell'Unità di crisi della Regione che riportano anche 17 decessi, di cui uno soltanto relativo a oggi, e 7.652 nuovi contagi, con un tasso di positivi del 15,8%, largamente inferiore a quello dei due giorni scorsi, quando era stato superato il 20%, I tamponi diagnostici processati sono 48.382, di cui 39.229 antigenici; la percentuale di asintomatici, tra i nuovi positivi, è del 73,5%.

I numeri aggiornati sono di 137 pazienti in terapia intensiva, 1.593 negli altri reparti; le persone in isolamento domiciliare diventano 122.978, i nuovi casi di guarigione 3.691.

Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati registrati 572.594 casi positivi, 12.136 morti, 435.750 guariti (ANSA).