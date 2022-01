Vaccini: 'Open day' pediatrico negli ospedali piemontesi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 GEN - 'Open day pediatrico' per le vaccinazioni anti-Covid oggi all'ospedale Mauriziano di Torino: accompagnati dai pediatri i bambini sono stati accompagnai in un percorso studiato ad hoc prima dell'inoculazione. Vaccinati 110 bambini tra i i 5 e gli 11 anni, l'iniziativa verrà ripetuta ogni mercoledì per arrivare a 4-500 vaccinazioni al mese.

Primo open day pediatrico su prenotazione, oggi, anche in altre città del Piemonte: ad Alessandria all'ambulatorio vaccinale 'Patria' i bambini dai 5 ai 12 anni sono stati accolti dal dottor Giacomo Bruzzone, responsabile Vaccinazioni dell'Asl AL, con i clown di alcune associazioni. Messi a disposizione oltre 130 posti, andati esauriti in poche ore. Oltre 2.000 le vaccinazioni pediatriche effettuate in provincia di Alessandria dall'inizio della campagna (ANSA).