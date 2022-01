Regio Torino, Toni Servillo apre il 2022 alle Ogr

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Il Teatro Regio di Torino inaugura il nuovo anno, l'8 gennaio alle Ogr, con uno spettacolo ricco e variegato: Stefano Montanari, sul podio dell'Orchestra e del Coro del teatro, esegue l'ouverture da La 'Dame Blanche' di François-Adrien Boieldieu, la Sinfonia in do maggiore di Georges Bizet e, clou della serata, 'Lélio, ou Le retour à la vie' di Hector Berlioz, con Toni Servillo come voce narrante.

Il celebre attore, protagonista di uno dei film più visti di questi giorni 'E' stata la mano di Dio' di Sorrentino, darà voce alle inquietudini sentimentali del compositore che ritorna alla vita, dopo aver pensato al suicidio per amore, grazie alla musica e alla letteratura. Andrea Secchi istruisce, come di consueto, il Coro del Regio. Il concerto sarà disponibile sulla piattaforma It's Artda dal 28 gennaio.

Il prossimo appuntamento con il cartellone del Regio, in attesa della riapertura del Teatro di piazza Castello a fine lavori, sarà il 15 gennaio al Conservatorio 'Giuseppe Verdi' con un concerto diretto da Alvise Casellati. In programma Liszt, Chopin e Mozart. (ANSA).