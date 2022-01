Musica: Accademia di Pinerolo, si apre il programma 'Fughe'

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Parte l'11 gennaio 'Fughe', la seconda parte della stagione concertistica 2021-2022 dell'Accademia di Musica di Pinerolo. Iniziata con il ciclo 'Preludi', la stagione patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, prosegue con 9 concerti che affidano a artisti di fama internazionale e a talenti italiani il testimone di un cartellone che spazia dalla letteratura cameristica al jazz, dai concerti dedicati a grandi compositori come Fauré e Bach al duo clarinetto e pianoforte.

Il cartellone si apre con il Trio Chagall, cresciuto all'Accademia pinerolese e avviato a una brillante carriera con premi quali il Premio 'Trio di Trieste'. Il 25 gennaio è la volta di uno dei più importanti ensemble italiani affermatisi a livello internazionale, il Quartetto di Cremona, erede della tradizione cameristica italiana.

Tra gli altri ospiti anche Enrico Pace e Benedetto Lupo, tra i più importanti nomi del pianismo internazionale, entrambi docenti dell'Accademia, moto amati dagli allievi dei corsi di perfezionamento. Il 22 marzo inizia poi il ciclo 'Da Bach a Bach' che proporrà in più stagioni l'integrale delle sonate bachiane, curato da Adrian Pinzaru, docente all'Accademia e primo violino del Delian Quartett e dalla pianista Costanza Principe. Il 12 aprile saranno sul palco il Trio Debussy, che da anni tiene corsi di musica da camera all'Accademia, e Simone Briatore, prima viola al Santa Cecilia e docente a Pinerolo.

Altre rarità saranno proposte nel gran finale in un recital affidato alla pianista Sofya Gulyak, erede della tradizione pianistica russa.