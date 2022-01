Calcio: focolaio Covid, Torino bloccato 5 giorni dall'Asl

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - L'Asl Città di Torino, dopo avere constatato un focolaio di Covid nel 'gruppo squadra' del Torino calcio, ha bloccato i granata prima della partenza per Bergamo, dove domani avrebbero dovuto affrontare l'Atalanta. Gli 8 positivi sono in isolamento, tutto il gruppo andrà in quarantena per 5 giorni. Il Torino non potrà quindi giocare neppure la partita casalinga di domenica prossima contro la Fiorentina, nel capoluogo piemontese. (ANSA).