Piemonte: Cirio, grattacielo simbolo di Regione che vogliamo

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - "Questo grattacielo è il simbolo del Piemonte che vogliamo, una Regione che non lascia le cose a metà". Così il governatore Alberto Cirio, aprendo la conferenza stampa di inizio anno che si tiene per la prima volta all'interno del nuovo palazzo unico della Regione che sarà consegnato - ha detto - il prossimo 10 ottobre.

"Le cose - ha affermato il presidente della Regione - devono essere completate. Noi abbiamo trovato al nostro insediamento un Piemonte con tante cose ferme: il nostro lavoro è stato quello di affrontarle e oggi ci troviamo con un Piemonte sbloccato. La prova è questo grattacielo, per anni protagonista di una pagina non bella della vita cittadina. Ora vogliamo invece che diventi una pagina bella. Il primo modo di rispettare i cittadini è quello di rispettare i loro soldi".

La conferenza stampa, che vede schierata con Cirio al ventesimo piano dell'edificio la Giunta regionale (con qualche defezione legata al Covid), avviene a metà esatta del mandato regionale dell'attuale Giunta, con ingressi contingentati causa pandemia.

Il grattacielo, progettato da Massimiliano Fuksas nel 2008, è costato circa 236 milioni di euro ed è alto 209 metri. Riunirà tutti gli uffici della Regione Piemonte, con un risparmio in affitti e altre spese stimato in 18 milioni l'anno. (ANSA).