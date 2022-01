Covid: Torino, Teatro Stabile annulla 8 recite

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - A causa di un caso di positività tra gli attori della compagnia di 'Sogno di una note di mezza estate', regia di Valerio Binasco, - fa sapere il Teatro Stabile di Torino - vengono annullate 4 recite dello spettacolo, in programma al Teatro Carignano di Torino, da questa sera fino al 7 gennaio. Restano confermate le recite da sabato 8 a domenica 16 gennaio.

Inoltre, a seguito delle recenti restrizioni imposte per i cittadini stranieri in arrivo in Italia circa la validità di alcuni vaccini e ai tempi di quarantena, le 4 repliche dello spettacolo 'Il cerchio di Gesso del Caucaso' di Bertolt Brecht, produzione del Teatro Katona di Budapest con la regia di Kriszta Székely , previste alle Fonderie Limone di Moncalieri dal 19 al 22 gennaio 2022, non potranno avere luogo. Lo spettacolo verrà riprogrammato nel corso della Stagione 2022/2023.

Non sono invece previste variazioni nella programmazione dello spettacolo 'La lettera' di e con Paolo Nani, in programma fino al 9 gennaio 2022 al Teatro Gobetti.

Gli spettatori in possesso di un tagliando in abbonamento per una delle repliche cancellate potranno chiederne l'annullamento e la sostituzione con altre date dello stesso titolo, nel caso del Sogno di una notte di mezza estate, o con un nuovo titolo. Per coloro, invece, che hanno acquistato un biglietto singolo sarà possibile richiedere la sostituzione o il rimborso.

Entrambe le procedure devono essere effettuate entro i cinque giorni successivi alla data riportata sul tagliando, presentandosi presso la biglietteria al Teatro Carignano (ANSA).