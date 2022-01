Saldi in 'giallo', prudenza per caro bollette e Omicron

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Partono il 5 gennaio per otto settimane i 'saldi in giallo'', in Piemonte, una spesa media delle famiglie stimata da Ascom e Confesercenti al di sotto dei 200 euro. Pesano il 'caro bollette' e il dilagare della variante Omicron. Fra i più gettonati i capi importanti di abbigliamento, come giacconi e giubbotti, e le scarpe, ma anche borse, profumi, accessori, prodotti tecnologici e oggetti per la casa.

Gli sconti iniziali saranno tra il 20 e il 40%, ma in molti casi anche il 50% con punte del 70%. Un torinese su tre premierà il negozio sotto casa. "Nonostante i timori per il quadro economico e sanitario i saldi sono ancora una buona opportunità per i consumatori e per gli operatori che rinunciano ai margini di guadagno, nell'auspicio che possano aiutare a ritrovare una stabilità di cui tutti abbiamo bisogno", osserva Maria Luisa Coppa, presidente dell'Ascom Confcommercio Torino e della Confcommercio Piemonte. "I dati ci segnalano ancora un anno parzialmente in negativo rispetto al 2019 dovuto ai rincari e all'inflazione, ma i prossimi mesi potrebbero essere anche quelli della svolta, con la diminuzione del pericolo sanitario e una ritrovata fiducia dei consumatori e degli imprenditori", spiega.

"Purtroppo - dice Giancarlo Banchieri, presidente Confesercenti - la rapida diffusione di Omicron e gli aumenti delle bollette di gas ed energia elettrica, che generano inflazione e costringono le famiglie e rivedere le loro priorità di spesa, rischiano di minare la fiducia dei consumatori e di azzoppare la ripresa. Speriamo che i consumatori sapranno cogliere questa occasione di risparmio". (ANSA).