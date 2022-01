Green Pass: solidarietà a sospesi tra forze ordine, presidio

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Un presidio di persone contrarie al Green pass e alle politiche del governo in materia di emergenza sanitaria si è formato stamattina a Torino davanti all'ingresso del palazzo di giustizia. L'iniziativa è "in segno di solidarietà - hanno spiegato i manifestanti - ai rappresentanti delle forze dell'ordine che sono stati sospesi dal servizio".

Digos e carabinieri hanno identificato i partecipanti, che hanno sottolineato di non essere No Vax. (ANSA).